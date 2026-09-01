Zyrtare: Albian Ajeti lë Beselin, kalon te klubi tjetër zviceran
Sulmuesi shqiptar Albian Ajeti ka ndryshuar skuadër në Zvicër, duke u larguar nga Baseli për t’iu bashkuar Luganos.
29-vjeçari ka kaluar te skuadra tjetër e elitës zvicerane në formë huazimi deri në fund të sezonit, ndërsa Lugano ka siguruar edhe opsionin për blerjen e tij në fund të huazimit.
Ajeti është produkt i akademisë së Baselit, ndërsa gjatë karrierës ka luajtur edhe për Augsburgun, St. Gallenin, West Hamin, Celticun dhe Sturm Grazin.
𝗔𝗹𝗯𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗷𝗲𝘁𝗶 è 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼! 🤍🖤
L’attaccante svizzero arriva dal FC Basel 1893 in prestito fino al termine della stagione, con opzione di riscatto.
Maggiori info 👉 https://t.co/VkorLXDnc6
Benvenuto a Lugano, Albian! 🔥 #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/fTiePldVYU
— FC Lugano (@FCLugano1908) September 1, 2026
Në vitin 2024 u rikthye për herë të tretë te Baseli, ndërsa ka fituar edhe titullin.
Në nivel ndërkombëtar, Ajeti ka përfaqësuar Zvicrën në 11 ndeshje, duke shënuar një gol. /Telegrafi/
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