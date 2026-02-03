Zyrtare: Agron Kolaj huazohet nga Prishtina te Gjilani
Portieri Agron Kolaj, do ta vazhdojë pjesën e mbetur të sezonit te SC Gjilani.
Ai është huazuar nga Prishtina, ku këtë sezon kishte mbetur si portier i dytë, pas Altin Gjokajt.
“Sport Club Gjilani dhe FC Prishtina kanë arritur marrëveshje për huazimin e Agron Kolajt. 24 vjeçari vjen nga kryeqyteti si një vlerë e shtuar për ekipin në pjesën e dytë kampionale”.
“Kolaj më parë ka mbrojtur edhe ngjyrat e Besës nga Peja, ekip me të cilën debutoi në elitën e futbollit kosovar dhe pas transferimit te Prishtina arriti në shifrën e 54 paraqitjeve zyrtare në kampionat”.
“SC Gjilani i uron mirëseardhje Agron Kolajt dhe shpreh besimin se kontributi i tij do të jetë i rëndësishëm për skuadrën në vazhdim të sezonit”, thuhet në njoftim.
Gjilani e nis stinorin pranveror nga vendi i gjashtë me 26 pikë. /Telegrafi/