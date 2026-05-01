Zvicra në hall nga "mafia e biçikletave" - disa prej tyre përfundojnë në Kosovë
Një hulumtim i publikuar nga gazeta zvicerane “NZZ am Sonntag Magazin” dokumenton rrjetin ndërkombëtar të vjedhjes së biçikletave elektrike në Zvicër, duke ndjekur me GPS disa biçikleta të vjedhura, të cilat përfundojnë në Kosovë.
Një nga rastet çon në një fshat në Kosovë, ku një biçikletë e vjedhur në Bern përfundon në një dyqan kosovar me produkte të dorës së dytë.
Sipas reportazhit, kërkesa për biçikleta elektrike në Kosovë është në rritje, veçanërisht pas pandemisë, ndërsa mungesa e përfaqësive zyrtare të prodhuesve bën që tregu të mbështetet kryesisht në produkte të përdorura. Kjo krijon hapësirë për import të biçikletave nga jashtë, përfshirë edhe ato të vjedhura.
Gazetarët zviceranë arrijnë në një qytet të vogël rrëzë Alpeve Shqiptare në Kosovë, ku sinjali GPS i biçikletës së tyre të vjedhur i çon te dyqani i dyshimtë. Në vend të një magazine të dyshuar, ata gjejnë një dyqan me rroba, pajisje sportive dhe biçikleta të përdorura. Pronari, të cilin e quajnë Besnik, fillimisht shfaq nervozizëm kur përmendet biçikleta, transmeton Telegrafi.
Pas një bisede të kujdesshme, ai pranon të flasë në kushte anonimiteti dhe i fton gazetarët në një dhomë të veçantë. Aty ndodhet biçikleta e kuqe elektrike që ishte vjedhur në Bern. Besniku u thotë ta marrin mbrapsht, por më parë i fton për drekë dhe gradualisht pranon të tregojë atë që di.
Ai shprehet se kishte dyshime për origjinën e biçikletës, duke qenë se vinte nga Zvicra dhe mund të ishte e vjedhur, por nuk kishte bërë verifikime të mëtejshme. Sipas tij, biçikletat i siguron përmes kontakteve jashtë vendit dhe i blen për t’i rishitur me fitim në Kosovë. Ai pranon se vepron në një treg ku origjina e mallrave shpesh mbetet e paqartë.
Disa ditë pas takimit me gazetarët, policia paraqitet në dyqanin e tij, merr fotografi dhe bën pyetje mbi aktivitetin e tij dhe furnizuesit. Në mesin e tyre ndodhet edhe një polic nga Zvicra, çka tregon për përfshirjen ndërkombëtare në hetimin e këtij zinxhiri.
Pronari i dyqanit në Kosovë pranon se ka blerë biçikleta nga ndërmjetës që veprojnë mes Zvicrës, Ballkanit dhe vendeve të tjera, shpesh pa verifikuar origjinën e tyre. Transaksionet zhvillohen zakonisht me para në dorë, ndërsa transporti realizohet përmes rrugëve tokësore, përfshirë autobusë që përdoren për dërgesa nga diaspora.
Çmimet në këtë treg janë dukshëm më të ulëta: një biçikletë e blerë për rreth 1500 euro në Kosovë mund të rishitet për rreth 1900 euro. Sipas intervistave, ndërmjetësit dhe shitësit lokalë përfitojnë nga kjo diferencë, ndërsa origjina e mallrave shpesh mbetet e paqartë.
Reportazhi thekson gjithashtu praninë e autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë, duke përfshirë bashkëpunimin me policinë zvicerane në hetimin e rasteve të tilla. Një zyrtar policor zviceran konfirmon se kërkesa për biçikleta elektrike jashtë vendit është e lartë dhe se tregu zviceran, për shkak të çmimeve të larta, është burim i shpeshtë për këtë aktivitet.
Në artikull, Kosova paraqitet si një nga destinacionet ku përfundojnë një pjesë e biçikletave të vjedhura në Evropën Perëndimore, brenda një zinxhiri që përfshin vjedhje, ndërmjetësim dhe rishitje në tregje me kërkesë në rritje. /Telegrafi/