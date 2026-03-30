Zvicra mbështet rregulla më të ashpra të mediave sociale për të miturit, zbulon një sondazh
Shumica dërrmuese e zviceranëve duan mbrojtje më të fortë për fëmijët dhe adoleshentët në mediat sociale, sipas një sondazhi të publikuar të dielën, ndërsa qeveritë dhe gjykatat në mbarë botën intensifikojnë shqyrtimin e kompanive të mëdha të teknologjisë për ndikimin e tyre tek përdoruesit e rinj.
Të mërkurën, një juri në Los Angeles gjeti se Meta dhe Google e Alphabet ishin neglizhente në hartimin e platformave të mediave sociale që janë të dëmshme për të rinjtë, në një vendim që do të shërbejë si një tregues për raste të shumta të ngjashme.
Studimi zviceran nga firma e sondazheve GfS Bern për Fondacionin Mercator zbuloi se 94% e të anketuarve mendonin se të miturit duhet të mbrohen më mirë nga efektet dëmtuese të mediave sociale, ndërsa 78% besonin se firmat e mëdha të teknologjisë kanë shumë ndikim mbi opinionin publik.
Ministrja e Brendshme zvicerane Elisabeth Baume Schneider ka thënë se është e hapur për një ndalim të mundshëm të mediave sociale për të rinjtë.
Qeveria e saj po harton legjislacion për të rregulluar platformat kryesore online, duke synuar t'i bëjë ato më transparente.
Publikimi i sondazhit në gazetën SonntagsZeitung vjen pas një vendimi të Austrisë fqinje të premten për të ndaluar përdorimin e mediave sociale nga fëmijët nën 14 vjeç.
Sondazhi i GfS Bern anketoi rreth 1,000 banorë zviceranë të moshës 16 vjeç e lart midis 1 dhe 12 dhjetorit. Ai kishte një diferencë gabimi prej plus ose minus 3.2 pikë përqindjeje, tha gazeta. /Telegrafi/