Zvicra e Xhakës kërkon fitore ndaj Algjerisë, formacionet zyrtare
Zvcira dhe Algjeria do të takohen në 1/16 e finales në Kupën e Botës.
Kombëtarja evropiane dhe ajo afrikane do të takohen me fillim nga ora 05:00 me kohën lokale në stadiumin BC Plane në Vancouver të Kanadasë.
Si zviceranët ashtu edhe algjerianët kërkojnë triumfin për të kaluar në fazën e 1/8 së finales së Botërorit.
Te Zvicra nga minuta e parë është mesfushori shqiptar Granit Xhaka që si kapiten synon t'i kualifikojë Helvetikët në fazën tjetër.
Formacionet zyrtare:
Zvicra: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Manzambi, Xhaka, Embolo, Ndoye, Vargas.
Algjeria: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Zerrouki, Aouar, Chaibi, Bentaleb, Maza, Mahrez. /Telegrafi/
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