Zjarr i madh pranë Madridit
Pamjet e publikuara me dron nga zjarrfikësit e Madridit të premten tregojnë pasojat e zjarrit pyjor që detyroi evakuimin dhe izolimin e banorëve në veri të kryeqytetit spanjoll.
Një burrë u arrestua të enjten (16 korrik), nën dyshimin se i vuri qëllimisht zjarrin që shpërtheu në komunën Lozoyuela, bëri të ditur për radion Cadena SER përfaqësuesi i qeverisë në Madrid.
Deri të premten, zjarri mbeti jashtë kontrollit, ndërsa autoritetet po monitoronin me kujdes kushtet e motit, të cilat konsiderohen faktor kyç në përpjekjet për vënien e flakëve nën kontroll.
Zjarri pyjor ka përfshirë rreth 700 hektarë sipërfaqe në zonën e Lozoyuelas.
Agjencia Meteorologjike e Spanjës (AEMET) paralajmëroi se temperaturat do të fillojnë të rriten sërish nga e shtuna, ndërsa në disa pjesë të brendshme të Andaluzisë pritet të kalojnë 40 gradë Celsius. /Telegrafi/
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