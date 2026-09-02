Edon Zhegrova mund të përballet me një situatë të papritur te Juventusi, pasi raportohet se mund të mbetet jashtë listës së klubit për garat e UEFA-s.

Sipas gazetarit të njohur italian Fabrizio Romano, anësori kosovar rrezikon të mos përfshihet në listën e Juventusit për kompeticionet e UEFA-s, ndërsa situata e tij në klub ka ndryshuar ndjeshëm.

Romano raporton se Zhegrova nuk është më pjesë e planeve të Juventusit, duke e vendosur të ardhmen e tij në Torino në pikëpyetje.


Zhegrova iu bashkua Juventusit në shtator të vitit 2025 nga Lille dhe nënshkroi kontratë pesëvjeçare.

Nëse ky vendim konfirmohet, do të ishte një goditje e madhe për reprezentuesin e Kosovës, i cili në fillim shihej si një alternativë e rëndësishme për repartin ofensiv të “Zonjës së Vjetër”.

telegrafi.com

Tashmë mbetet të shihet nëse Zhegrova do të vazhdojë të jetë pjesë e Juventusit apo do të largohet nga Torino gjatë kësaj periudhe. /Telegrafi/

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