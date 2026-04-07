Zëvendëspresidenti amerikan Vance shkon në Budapest për mbështetje të Orbánit, përpara zgjedhjeve parlamentare në Hungari
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, ka udhëtuar për në Hungari të hënën në mbrëmje për të shprehur mbështetjen e Presidentit Donald Trump për aleatin e tij, kryeministrin nacionalist Viktor Orbán, përpara zgjedhjeve parlamentare të kontestuara fort.
Vance do të takohet me Orbán të martën në mëngjes, e më pas do të mbajë një fjalim në tubimin "Dita e Miqësisë Hungareze-Amerikane" në Parkun Sportiv MTK.
"Do të flasim për shumë gjëra që lidhen me marrëdhënien SHBA-Hungari", tha Vance për shtypin ndërsa u nis nga Baza Ajrore Andrews jashtë Uashingtonit, përcjell Telegrafi.
"Sigurisht, jam i sigurt se Evropa dhe Ukraina dhe të gjitha gjërat e tjera do të shfaqen mjaft dukshëm".
Trump ka shprehur vazhdimisht mbështetje për kryeministrin hungarez gjatë mandatit të tij të dytë.
"Unë mbështes zgjedhjet e tij të ardhshme; në fakt, unë jam plotësisht pas tij", ka thënë Presidenti i SHBA-së.
Fushata e Viktor Orbán është përqendruar kryesisht në çështjet e politikës së jashtme, në të cilat ai ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në ruajtjen e marrëdhënieve të mira si me presidentin e SHBA-së Donald Trump ashtu edhe me presidentin rus Vladimir Putin.
Megjithatë, sondazhet nga institutet e pavarura parashikojnë një fitore dërrmuese për partinë Tisza të udhëhequr nga konservatori pro-evropian Péter Magyar.
Në dy vjet, Magyar ka ndërtuar një lëvizje opozitare të aftë për të sfiduar hegjemoninë e udhëheqësit aktual hungarez, i cili e ka transformuar vendin e tij në një model të demokracisë joliberale.
Institucionet pro-qeveritare, nga ana e tyre, parashikojnë fitoren e koalicionit Fidesz-KDNP të Orbán.
Që nga rikthimi në pushtet, Trump dhe qeveria e tij kanë thyer përmbajtjen tradicionale që administratat e kaluara amerikane kanë treguar në lidhje me zgjedhjet e huaja.
Në vend të kësaj, tani ajo tregon fuqimisht dhe hapur mbështetje për udhëheqësit që i sheh si të pajtueshëm me ideologjinë dhe prioritetet e saj diplomatike.
Marco Rubio, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, udhëtoi në mes të shkurtit për në Budapest, ku i uroi aleatit të tij hungarez "sukses".
"Mund t'ju them me besim se Presidenti Trump është thellësisht i përkushtuar ndaj suksesit tuaj, sepse suksesi juaj është suksesi ynë", tha Rubio gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Orban pas takimit të tyre.
Orban është veçanërisht i lidhur me administratën Trump në politikat anti-migrante, të cilat dolën në pah në Hungari gjatë krizës së refugjatëve 10 vjet më parë. Ai e ka vizituar disa herë vendpushimin e Trumpit, Mar-a-Lago, në Florida. /Telegrafi/