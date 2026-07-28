Zendaya mahnit në premierën e “Spider-Man: Brand New Day” përkrah Tom Holland, me një fustan të zi spektakolar
Zendaya ka tërhequr vëmendjen në premierën e filmit “Spider-Man: Brand New Day” në Los Angeles, ku u shfaq krah bashkëshortit të saj, Tom Holland, me një paraqitje elegante dhe të guximshme.
Aktorja 29-vjeçare zgjodhi për mbrëmjen një fustan të zi avangard nga Ashi Studio, me një dekolte të thellë, detaje korseti prej sateni dhe një bisht të veçantë anash që i jepte veshjes një pamje dramatike.
Fustani zbuloi edhe tatuazhin e saj delikat me shkronjën “t”, të cilin ajo e ka bërë në nder të Tom Holland, shkruan DailyMail.
Zendaya e kompletoi dukjen me flokë të stiluar me xhel, grim me sy të theksuar dhe buzë në nuanca natyrale.
Ajo mbante gjithashtu vathë luksozë nga Maison Boucheron dhe një palë taka të zeza me detaje në formën e merimangës, një referencë për universin e “Spider-Man”.
Ndërkohë, Tom Holland u shfaq në tapetin e kuq me një kostum të kuq të personalizuar nga Jacquemus, të kombinuar me këmishë të së njëjtës ngjyrë dhe kravatë blu të errët.
Çifti u fotografua duke qeshur dhe duke u mbajtur për dore, duke dhuruar momente të ëmbla për fansat.
Në filmin e ri, Holland rikthehet në rolin e Peter Parker, ndërsa Zendaya vazhdon të interpretojë personazhin e MJ.
“Spider-Man: Brand New Day” pritet të dalë në kinema më 31 korrik dhe është një nga projektet më të shumëpritura të Marvel. /Telegrafi/