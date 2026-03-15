Zelensky thotë se Ukraina pengoi "ofensivën e madhe ruse të planifikuar për fundin e vitit 2025"
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se Ukraina ka penguar me sukses një operacion të madh ofensiv të planifikuar nga Rusia për në fund të vitit të kaluar.
Zelensky i bëri këto komente në një intervistë me CNN, shkruan Ukrinform, përcjell Telegrafi.
Sipas udhëheqësit ukrainas, Rusia kishte planifikuar të niste një operacion ofensiv të përgatitur në fund të vitit të kaluar dhe ta vazhdonte atë deri në këtë pranverë.
"Ata e përgatitën këtë operacion. Këto ishin hapat tanë kundërsulmues, hapa paralelë. Ne donim ta bënim këtë në mënyrë që të mos i jepnim Rusisë mundësinë të na sulmonte masivisht në fushën e betejës", citohet të ketë thënë Zelensky.
Ai shpjegoi se ushtria ukrainase filloi kundëroperacionin e saj në fund të vitit 2025 dhe rimori kontrollin e 434 kilometrave territor.
“Ndoshta në prill-maj”: Gjenerali polak paralajmëron se Rusia mund të bëjë së shpejti një provokim kundër një vendi të NATO-s
"Kjo nuk ka të bëjë vetëm me hapat tanë në fushën e betejës. Ka të bëjë edhe me dronët, me projektet tona të operacioneve me dron", ka shtuar Zelensky.
Si rezultat i përdorimit të sistemeve pa pilot nga Ukraina, duke përfshirë FPV dhe dronë të tjerë, Rusia ka humbur 30,000-35,000 trupa në muaj në fushën e betejës, shtoi Zelensky.
"Nuk bëhet fjalë për sulme të thella. Bëhet fjalë për forcat tona, ushtrinë tonë. Pra, ne u përgatitëm për operacionet ofensive, ndërpremë operacionin e tyre dhe shkatërruam kaq shumë ushtarë rusë", theksoi Zelensky.
Siç raportoi më parë Ukrinform, Zelensky deklaroi gjithashtu se forcat ruse aktualisht nuk janë në gjendje të përparojnë me pajisje të rënda, duke u përpjekur të infiltrojnë duke përdorur grupe të vogla, ndërsa Rusia nuk tregon asnjë qëllim të vërtetë për t'i dhënë fund luftës. /Telegrafi/