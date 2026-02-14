Zelensky thotë se po ndjen pak presion nga Trumpi
Gazetarja Christiane Amounpour i ka përcjellur komentet e fundit të pesidentit amerikan Donald Trump drejtuar Zelensky-, në të cilat Trump tha: "Rusia dëshiron të bëjë një marrëveshje dhe Zelensky do të duhet të veprojë, përndryshe do të humbasë një mundësi të shkëlqyer".
Ajo e pyeti Zelenskyn se a po ndjen presion.
Lideri ukrainas i cili bëri një pauzë të shkurtër para se të përgjigjet, tha “pak”, një përgjigje që u prit me të qeshura.
Por shtoi se “e kupton presidentin”.
Për zgjedhjet, Zelensky u pyet nëse është i përgatitur të shpallë një plan.
Në lidhje me këtë, ai u përgjigj: "Jam gati të tregoj se jemi gati".
Duke e vënë në dukje këtë, ai shtoi se nëse i jepet Ukrainës dy muaj armëpushim, "do të shkojnë në zgjedhje". /Telegrafi/
