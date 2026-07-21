Zelensky shkarkon shefin e ushtrisë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka shkarkuar komandantin e përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, Oleksandr Syrskyi, duke emëruar në këtë post komandantin aktual të Forcave të Bashkuara, Mykhailo Drapatyi.
Zelensky bëri të ditur se vendimi është marrë në kuadër të ristrukturimit të udhëheqjes ushtarake ukrainase.
Ai tha se, së bashku me Mykhailo Drapatyi, Yevhen Hmara dhe Pavlo Palisa, është përcaktuar mënyra se si duhet të riorganizohet struktura e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Presidenti ukrainas vlerësoi punën e Oleksandr Syrskyi, duke theksuar se ai ka arritur rezultate të rëndësishme gjatë mbrojtjes së Kievit, kundërofensivës në rajonin e Kharkivit dhe operacionit në rajonin e Kurskut.
“Ukraina ka kaluar një rrugë të gjatë. Mbrojtja e Ukrainës vazhdon dhe çdo ushtar duhet të trajtohet me dinjitet. Jam mirënjohës ndaj Oleksandr Syrskyi dhe çdo ushtari tonë që Ukraina vazhdon të mbajë pozicione të forta në fushën e betejës”, deklaroi Zelensky.
Lideri ukrainas shtoi se Mykhailo Drapatyi ndan të njëjtin vizion për të ardhmen e ushtrisë ukrainase.
Zelensky bëri të ditur gjithashtu se ka zhvilluar bisedime me Oleksandr Syrskyi dhe Andrii Hnatov për rolet e tyre të ardhshme në ushtri dhe për një transferim të rregullt të detyrave.
Ndryshimi në udhëheqjen e ushtrisë ukrainase vjen në një periudhë të vështirë të luftës, ndërsa forcat ukrainase po përballen me presion të vazhdueshëm nga ofensiva ruse përgjatë vijës së frontit. /Telegrafi/