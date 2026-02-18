Zelensky ‘përmbledh rezultatet e negociatave në Gjenevë’ - shpreson që faza tjetër të zhvillohet brenda muajit shkurt
Presidenti Volodymyr Zelensky shprehu shpresën se takimi i ardhshëm i delegacioneve të Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të mbahet brenda muajit shkurt.
Ai e tha këtë në fjalimin e tij të mbrëmjes, ndërsa përmblodhi rezultatet e negociatave në Gjenevë, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Deri më sot, nuk mund të themi se rezultati është i mjaftueshëm. Përfaqësuesit ushtarakë diskutuan çështje të caktuara seriozisht dhe në mënyrë thelbësore. Megjithatë, çështjet e ndjeshme politike, çështjet e kompromiseve të mundshme dhe takimi i nevojshëm i udhëheqësve ende nuk janë përpunuar mjaftueshëm. Ne po mbështetemi në takimin e ardhshëm dhe do të ishte e drejtë që ai të zhvillohet brenda muajit shkurt", ka thënë Zelensky.
Ai theksoi rëndësinë e pranisë së përfaqësuesve evropianë në Gjenevë - nga Franca, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Italia dhe Zvicra si vend pritës.
"Jemi ne, në Ukrainë, që gjithmonë shtyjmë qëndrimin se Evropa duhet të jetë pjesë e procesit. Dua të falënderoj Shtetet e Bashkuara që e morën parasysh këtë qëndrim", tha ai.
Ai gjithashtu vuri në dukje se e kishte udhëzuar delegacionin të diskutonte rrugën humanitare - shkëmbimet e të burgosurve të luftës dhe lirimin e civilëve.
Siç raportoi më parë Ukrinform, Zelensky deklaroi pas bisedimeve në Gjenevë se kishte pasur përparim në çështjet ushtarake, përkatësisht monitorimin e armëpushimit, ndërsa në çështjet politike - territoret, centrali bërthamor i Zaporizhzhya dhe çështje të tjera të ndjeshme - qëndrimet e palëve mbeten të ndryshme. /Telegrafi/