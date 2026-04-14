Zelensky paralajmëron “lajme në lidhje me programin PURL” pas diskutimeve me shefin e NATO-s, Mark Rutte
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka thënë se pas diskutimeve të tij me shefin e NATO-s, Mark Rutte, do të ketë përditësime mbi programin PURL, i cili i lejon Ukrainës të blejë raketa për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot nga Shtetet e Bashkuara.
Sipas Ukrinform, Zelensky e deklaroi këtë në Telegram, përcjell Telegrafi.
"Ne folëm me Mark Rutte për mbrojtjen e qiejve tanë, iniciativën PURL që na mundëson të marrim raketa për sistemet Patriot, si dhe sfidat kryesore të sigurisë me të cilat përballet aktualisht çdokush në botë. Është e rëndësishme që të gjithë të koordinohemi dhe të forcojmë njëri-tjetrin", ka thënë Zelensky.
Ai theksoi se forcimi i mbrojtjes ajrore mbetet një përparësi kryesore.
"Ne po përgatisim përditësime mbi iniciativën PURL", shtoi presidenti ukainas.
Siç raportohet, PURL është një program i përbashkët i Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, i nisur në vitin 2025 për të përshpejtuar dorëzimin e armëve dhe pajisjeve kritike të prodhuara në SHBA në Ukrainë.
Sipas programit, vendet partnere financojnë blerjet bazuar në listën e nevojave prioritare të Ukrainës, duke koordinuar kontributet përmes një fondi të veçantë të NATO-s.
Ky mekanizëm lejon qasje më të shpejtë në sistemet thelbësore, të tilla si raketat për Patriot dhe HIMARS, direkt nga rezervat e SHBA-së, duke forcuar kështu mbrojtjen e Ukrainës. /Telegrafi/