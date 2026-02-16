Zelensky kërkon presion më të fortë ndaj Rusisë gjatë takimit me senatorët amerikanë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për rritje të presionit ndaj Rusisë gjatë një takimi me senatorët amerikanë Richard Blumenthal dhe Sheldon Whitehouse.
Kreu i shtetit ukrainas e njoftoi këtë në Facebook, përcjell Telegrafi.
"Ne nuk shohim mjete më të mira për të ndikuar në Moskë sesa presioni. Aktualisht në Senat ka një akt të rëndësishëm sanksionues dhe presim që ai të funksionojë. Gjithashtu i informova ata për sulmet e vazhdueshme ruse ndaj popullit tonë dhe, në veçanti, edhe ndaj bizneseve amerikane. Është absolutisht e drejtë që paratë ruse të përdoren për t'u mbrojtur nga ky terror dhe diskutuam perspektivat e përdorimit të aseteve të ngrira ruse për të blerë raketa për sistemet Patriot", tha Zelensky pas takimit.
Sipas faqes së internetit të presidencës, kreu i shtetit dhe senatorët amerikanë u përqendruan gjithashtu në mbështetjen energjetike për Ukrainën.
Zelensky falënderoi Shtetet e Bashkuara për reagimin e shpejtë ndaj nevojave të sektorit të energjisë në Ukrainë.
Ai vuri në dukje se një takim "në formatin e energjisë Ramstein" do të zhvillohej në Francë këtë javë dhe se Ukraina ka një listë të pajisjeve specifike të nevojshme për të rivendosur infrastrukturën e saj energjetike.
Ai theksoi gjithashtu se para bisedimeve, senatorët ishin takuar me fëmijë që Ukraina kishte arritur t'i kthente nga Rusia.
Ai shtoi se Rusia po mban mijëra fëmijë ukrainas të rrëmbyer, nga të cilët më shumë se 1,800 janë kthyer në shtëpi.
Zelensky bëri të ditur se Koalicioni Ndërkombëtar për Kthimin e Fëmijëve Ukrainas do të zhvillojë takime me partnerë në Bruksel dhe Shtetet e Bashkuara me pjesëmarrjen e Zonjës së Parë të SHBA-së.
Zelensky shprehu mirënjohje për mbështetjen e fortë dypartiake për Ukrainën në Senatin e SHBA-së dhe për përpjekjet drejt paqes.
Ai gjithashtu falënderoi presidentin e SHBA-së, Kongresin dhe popullin amerikan për ndihmën e tyre. /Telegrafi/