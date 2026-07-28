Zelensky do të ushtrojë presion mbi Trumpin për mbrojtjen ajrore gjatë qëndrimit në Uashington
Volodymyr Zelensky i Ukrainës do të zhvillojë bisedime të rëndësishme me presidentin e SHBA-së, Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, ku ai shpreson të konfirmojë angazhimet për të forcuar mbrojtjen anti-raketore të Kievit.
Zelensky ka mbërritur në SHBA në një fazë të rëndësishme të luftës në shkallë të plotë të Rusisë në Ukrainë, me kryetarin e bashkisë së Moskës që tha se kryeqyteti u shënjestrua nga 390 dronë brenda pak orësh gjatë natës.
Udhëheqësi ukrainas pritet të ushtrojë presion mbi Trumpin për mbështetjen që ai dha më parë këtë muaj që Kievit t'i jepet një licencë për të prodhuar raketa interceptuese Patriot.
Rusia ka përshkallëzuar sulmet vdekjeprurëse me raketa balistike në kryeqytetin e Ukrainës kohët e fundit, dhe Zelensky ka thënë se raketat interceptuese janë urgjentisht të nevojshme, transmeton Telegrafi.
Raketat Patriot kanë qenë në krye të listës së dëshirave të Zelensky-t për njëfarë kohe, por pas luftërave në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme, këta interceptorë të mbrojtjes ajrore amerikane janë shumë të pakët.
Premtimi i një licence është një gjë, por bashkëprodhimi i interceptorëve shumë të sofistikuar PAC-2 dhe PAC-3 në tokën ukrainase është një gjë tjetër, sepse përfshin një proces të gjatë politik, ligjor dhe teknik.
Një delegacion nga prodhuesi amerikan Raytheon vizitoi Kievin javën e kaluar dhe Zelensky tha se firma e mbrojtjes kishte shprehur "gatishmërinë për ta çuar partneritetin tonë në një nivel edhe më të lartë".
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Pasi të flasë me Zelenskyn, Trump do të ketë një takim tjetër të rëndësishëm - me Benjamin Netanyahun e Izraelit. Është hera e parë që të dy takohen personalisht që kur filloi lufta kundër Iranit në fund të shkurtit.
Zelensky dhe Netanyahu janë në Uashington për të marrë pjesë në funeralin e senatorit Lindsey Graham, i cili vdiq këtë muaj në moshën 71 vjeç.
Lufta e Ukrainës duket se përkon me luftën SHBA-Izrael me Iranin në fundjavë, kur forcat ukrainase shënjestruan një anije mallrash iraniane në Detin Kaspik.
Kievi e ka përshkruar Iranin si një "bashkëpunëtor të drejtpërdrejtë të agresionit rus kundër Ukrainës" dhe Zelensky ka thënë se inteligjenca ukrainase ka prova se Rusia ka ndarë imazhe satelitore me Teheranin, duke i mundësuar Iranit të sulmojë objektet ushtarake amerikane dhe shtetet e Gjirit.
Trump ka thënë se do të "zbulojë nëse kjo është e vërtetë. Do ta pyes Putinin për këtë", ndërsa tha se nëse është e vërtetë, nuk pati asnjë ndikim.
Ndërkohë, në Moskë, kryebashkiaku Sergei Sobyanin tha se më shumë se 390 dronë ukrainas kishin shënjestruar rajonin midis orës 20:30 të së hënës dhe 06:30 të së martës sipas orës lokale, dhe se shumica ishin kapur nga mbrojtja ajrore.
Pamjet e konfirmuara nga BBC Verify treguan dëme në një ndërtesë të lartë në Chekhov, në jug të kryeqytetit dhe një zjarr në një depo në Berezhki në perëndim. Zyrtarët lokalë në Chekhov thanë se nuk kishte pasur viktima.
Që kur Zelensky foli për herë të fundit me Trump në fillim të korrikut, Ukraina ka shënjestruar vazhdimisht qendra logjistike, shumë prej të cilave i përkasin kompanisë ruse të tregtisë elektronike Wildberries, duke përkeqësuar problemet me të cilat përballen bizneset e vogla dhe të mesme në pjesë të Rusisë.
Duke folur në Kremlin të hënën, presidenti Vladimir Putin u tha anëtarëve të parlamentit të Rusisë, Dumës, se armiqtë e vendit të tyre po përdorin "metoda terroriste" kundër civilëve, por "nuk do ta thyejnë kurrë" popullin rus.
"Ne do t'i arrijmë objektivat tona dhe së bashku do të bëjmë gjithçka për fitoren, për Rusinë", tha Putin.
Në fundjavë, ai u përball me objektivat e luftës nga një aleat, presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, i cili tha se rrënjët e luftës ishin "të pakuptueshme".
Tokayev tha se një marrëveshje paqeje me Ukrainën mund të arrihej nëse lufta ndalej që të zhvilloheshin negociatat.
"Ndoshta është koha për të ngrirë këtë konflikt dhe për t'u kthyer në formulën 2.0 të Stambollit", sugjeroi Toyakev, duke iu referuar bisedimeve që filluan menjëherë pas pushtimit të plotë të Rusisë në vitin 2022.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha të hënën se ngrirja e luftës tani ishte e pamundur "duke pasur parasysh qëndrimin e Kievit". /Telegrafi/