Ukrainasit sulmojnë Moskën me dronë, një depo e madhe në flakë
Autoritetet ruse kanë raportuar një sulm me dron në mëngjesin e 28 korrikut, duke pretenduar se dhjetëra dronë po "drejtoheshin drejt Moskës".
Një zjarr ka shpërthyer në një fabrikë në rajonin e Moskës pas sulmit, transmeton Telegrafi.
Kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin fillimisht raportoi se 12 dronë që po shkonin drejt Moskës, ishin rrëzuar. Ai më vonë tha se 21 dronë të tjerë ishin kapur.
Ndërkohë, Rosaviatsiya njoftoi kufizime dhe pezullime të përkohshme të operacioneve në aeroportet Vnukovo, Domodedovo dhe Zhukovsky të Moskës.
Fotot dhe videot që qarkullojnë në mediat sociale tregojnë dronë që fluturojnë mbi zonë dhe tym që ngrihet në rajonin e Moskës.
Russia’s largest Wildberries logistics centre, located in Kolyedino near Moscow, is reportedly on fire.
According to Russian media, the blaze has spread across more than 250,000 square metres. The cause of the fire has not yet been officially confirmed. pic.twitter.com/Effbnl6Kg2
— Saint Javelin (@saintjavelin) July 28, 2026
Raportet në mediat sociale thanë se objektivi mund të ketë qenë një fabrikë riciklimi gomash në qytetin Chekhov të rajonit të Moskës, e cila përpunon goma të përdorura dhe prodhon gomë të ricikluar dhe thërrime gome.
Pati gjithashtu raportime për një tjetër sulm në depot e Wildberries në fshatin Koledino. Wildberries është shitësi me pakicë online më i madh në Rusi. /Telegrafi/
☕️ Good morning, Russia!
The Moscow region was hit by its largest attack yet this morning. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that more than 390 drones were heading toward the region.
The video shows an apartment building in the city of Chekhov. Several apartments were gutted by… pic.twitter.com/08HhxWTlNJ
— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026