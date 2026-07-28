Pentagoni thotë se nuk do të përfundojë shpenzimin e fondeve për Ukrainën deri në vitin që Trump të largohet nga detyra
Administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, u ka thënë anëtarëve të Kongresit se nuk do të përfundojë shpenzimin e 400 milionë dollarëve që Kongresi ka autorizuar për ndihmë për Ukrainën deri në vitin fiskal 2029, edhe pse Kievi ka pak armë që i nevojiten për t'u mbrojtur nga sulmet raketore ruse.
Në maj, Departamenti i Mbrojtjes u dërgoi një letër ligjvënësve duke përshkruar planin e tij të shpenzimeve, tha të hënën një burim i njohur me dokumentin, transmeton Telegrafi.
Demokratët dhe disa nga republikanët e Trumpit kishin kritikuar Pentagonin për mosdhënien e ndihmës për Kievin, të cilën anëtarët e të dyja partive e kishin mbështetur vitin e kaluar.
Dy muaj pasi u dërgua letra, fondet ende nuk janë shpërndarë dhe as nuk janë detyruar të vihen në kontratë, tha burimi.
Kongresi është ankuar vazhdimisht për ritmin e ngadaltë të shpenzimeve. Letra nuk është raportuar më parë.
Volodymyr Zelensky pritet të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë të martën, ku ai do të vazhdojë të ushtrojë presion për aftësitë e mbrojtjes ajrore të nevojshme urgjentisht dhe për përfundimin e një marrëveshjeje për dronë me SHBA-në, tha një burim i njohur me planet.
Pas këtij takimi, ai pritet të vijë në Kapitolin e SHBA-së për një takim me të gjithë 100 senatorët. Dhoma e Përfaqësuesve është jashtë Uashingtonit për pushimet e verës.
Dy burime thanë se anëtarët e Kongresit ishin të pakënaqur me afatin kohor të Pentagonit, të cilin e konsiderojnë jashtëzakonisht të ngadaltë për një konflikt të vazhdueshëm.
Afati kohor i dorëzimit në letër thoshte se fondet do të detyroheshin gjatë vitit fiskal 2026, i cili përfundon më 30 shtator, dhe dorëzimi përfundimtar i të gjithë ndihmës vlerësohet në vitin që përfundon më 30 shtator 2029.
Mandati i dytë i Trump përfundon më 20 janar 2029.
Presidenti i SHBA-së kohët e fundit ka marrë një ton pozitiv ndaj Ukrainës, duke nënshkruar një propozim për t'i dhënë një licencë Ukrainës për të prodhuar raketa interceptuese Patriot dhe duke sinjalizuar se do të nënshkruante një projektligj për sanksione ndaj Rusisë të paraqitur nga senatori republikan i ndjerë Lindsey Graham, një aleat i ngushtë i Trump në Senat.
Zelensky do të marrë pjesë në funeralin e Graham të martën.
Vdekja e papritur e Graham këtë muaj ngriti pyetjen nëse animi i fundit i Trump në favor të Kievit do të zgjaste pa mbështetjen e Graham, veçanërisht pa legjislacionin për sanksionet ndaj Rusisë dhe ndihmën ushtarake për Ukrainën. /Telegrafi/