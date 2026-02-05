Zbulon prapaskenat tjera: Cristiano Ronaldo po e bojkoton Al Nassr shkaku i pagave
Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite jo vetëm që nuk ka bërë investime të reja te Al Nassr dhe klubet e tjera rivale, por tashmë ka edhe raportime për vonesa në pagesën e pagave.
Në këto rrethana, bojkoti i Cristiano Ronaldos ndaj ndeshjeve të Al Nassr mund të vazhdojë. Kapiteni i Portugalisë thuhet se është i vetëdijshëm se nuk ka pasur asnjë ndryshim në qasjen e fondit saudit, deri në atë pikë sa, pas mungesës së investimeve në treg – sidomos në krahasim me rivalët si Al Hilal – tani kanë dalë në pah edhe vonesa të konsiderueshme në pagesën e pagave të lojtarëve.
Sipas “A BOLA”, Cristiano Ronaldo do të presë që situata të zgjidhet përpara se të rikthehet në garë. Nëse problemi zgjidhet me kohë, ai mund të jetë i gatshëm për Jorge Jesus që këtë të premte, pikërisht në ndeshjen kundër Al Ittihadit, skuadër e drejtuar nga Sergio Conceiçao.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: There are employees at Al-Nassr who reportedly haven't received their salaries. 💰
Cristiano Ronaldo will play against Al-Ittihad if Al-Nassr employees receive their salaries. 🤯
(Source: A Bola) pic.twitter.com/6F8s12qpW2
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 5, 2026
Në të kundërtën, nëse pagat nuk shlyhen, portugezi pritet të vazhdojë bojkotin, duke thelluar edhe më shumë krizën te Al Nassr.
Një pjesë e madhe e punëtorëve te skuadra e Al Nassr thuhet se nuk janë paguar për një periudhë, gjë që ka zemëruar edhe më shumë pesë herë fituesin e Topit të Artë.Ndërkohë, Nassr mbetet në garë për titull – duke u renditur në pozitën e dytë me 46 pikë, një më pak se lideri Al Hilal./Telegrafi