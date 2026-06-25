Zbulohet zyrtarisht dizajni i Nothing Phone (4b), i cili do të ofrojë kamera të dyfishta në pjesën e pasme
Pasi prezantoi Phone (4b) me një seri skicash dizajni, Nothing tani ka zbuluar plotësisht dizajnin e telefonit të saj të ardhshëm me çmim të ulët.
Në një video të ndarë në llogarinë zyrtare X të Nothing, kompania prezantoi Phone (4b) me një ngjyrë blu të çelët, transmeton Telegrafi.
Telefoni përmban një konfigurim të dyfishtë kamerash në pjesën e pasme të vendosur brenda një ishulli të madh drejtkëndor kamerash.
Një shirit vertikal dritë LED ndodhet përgjatë skajit të djathtë të ishullit, i ngjashëm me atë në Phone (4a).
Ndërkohë, një prerje e veçantë në formë pilule duket se strehon blicin LED dhe një sensor autofokusi.
Ishulli i kamerës gjithashtu ka një përfundim të teksturuar së bashku me elementët e dizajnit karakteristik të Nothing, ndërsa të gjithë butonat fizikë të telefonit janë të zinj.
Në pjesën e përparme, Phone (4b) përmban një prerje të qendrës me vrima për kamerën selfie.
Ekrani është i rrethuar nga korniza relativisht të trasha, me pjesën e poshtme të mjekrës dukshëm më të trashë se tre anët e tjera.
Phone (4b).
7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/ksHy9hTM1x
— Nothing (@nothing) June 25, 2026
Nothing Phone (4b) është planifikuar të lansohet në Indi dhe në tregje të caktuara globale më 7 korrik. Ka të ngjarë që të fuqizohet nga çipseti Snapdragon 6 Gen 4. /Telegrafi/