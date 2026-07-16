Zbulohet shkaku i vdekjes së aktorit Sam Neill
Philip Grenz, menaxheri i aktorit Sam Neill, i njohur për rolet e tij në filmat "Jurassic Park" dhe "The Piano", ka zbuluar se aktori ndërroi jetë pas një beteje me pneumoninë.
Ai ishte 78 vjeç.
Grenz bëri të ditur se Sam, përpara kësaj sëmundjeje, kishte arritur të mposhtte limfomën falë një trajtimi inovativ me terapinë CAR-T.
Sam Neill
Në vitin 2023, aktori kishte bërë publike diagnozën e tij me limfomë angioimunoblastike të qelizave T, një formë e rrallë e limfomës jo-Hodgkin, ndërsa në prill të këtij viti kishte njoftuar se nuk kishte më kancer.
Terapia CAR-T është një formë e imunoterapisë që përdor qelizat T të vetë pacientit dhe aplikohet në trajtimin e disa llojeve të kancerit të gjakut.
Sipas menaxherit të tij, gjatë vitit të kaluar Sam kishte përfunduar xhirimet e katër filmave, të cilët pritet të publikohen në muajt në vijim.
"Duke qenë se Sam ishte një njeri shumë privat dhe nuk e pëlqente vëmendjen e tepërt, familja e tij do të organizojë një ceremoni private lamtumire në fermën e tij në Zelandën e Re sapo të caktohet data", tha Grenz.
Pas lajmit për ndarjen e tij nga jeta, personalitete të shumta të industrisë së filmit shprehën ngushëllimet dhe respektin për aktorin.
Regjisori Taika Waititi shkroi se Sam ishte një njeri shumë i dashur dhe se do t'u mungojë të gjithëve, teksa Steven Spielberg u shpreh se ishte kënaqësi të punonte me të dhe se ekipi i "Jurassic Park" nuk do ta harrojë kurrë. /Telegrafi/