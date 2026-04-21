Zbulohet se çfarë ndodhej në anijen iraniane të bastisur nga marinsat amerikanë
Anija e kontejnerëve me flamur iranian Touska, e cila u kap dhe u sekuestrua nga forcat amerikane të dielën, ka të ngjarë të ketë në bord atë që Uashingtoni i konsideron artikuj me përdorim të dyfishtë që mund të përdoren nga ushtria, thanë të hënën burime të sigurisë detare.
Anija e vogël kontejnerësh, e cila është pjesë e grupit të Linjave të Transportit Detar të Republikës Islamike të Iranit (IRISL) që është goditur nga sanksionet e SHBA-së, u kap të dielën në brigjet e portit Chabahar të Iranit në Gjirin e Omanit dhe raportoi për herë të fundit pozicionin e saj në orën 13:08, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve në platformën Detare Traffic, transmeton Telegrafi.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se ekuipazhi i Touska-s nuk u përmbajtë, me paralajmërime të përsëritura gjatë një periudhe gjashtë-orëshe dhe se anija po shkelte një bllokadë të SHBA-së.
Burimet e sigurisë, të cilat refuzuan të identifikoheshin, thanë se vlerësimet e tyre fillestare ishin se anija ka të ngjarë të mbante artikuj me përdorim të dyfishtë pas një udhëtimi nga Azia.
Një nga burimet tha se anija kishte transportuar më parë artikuj të konsideruar si me përdorim të dyfishtë.
Burimet nuk dhanë detaje mbi artikujt. Komanda Qendrore e SHBA-së ka listuar metale, tuba dhe komponentë elektronikë midis mallrave të tjera që mund të kenë një përdorim ushtarak, si dhe industrial, dhe që mund të kapen.
Ministria e Jashtme e Iranit tha të martën se forcat amerikane sulmuan një anije tregtare iraniane, Touska, pranë bregdetit të saj, duke dënuar incidentin si "të paligjshëm dhe shkelje" të ligjit ndërkombëtar, thanë mediat iraniane.
Irani kërkoi lirimin e menjëhershëm të anijes, marinarëve të saj dhe familjeve të tyre, tha ministria, duke shtuar se incidenti shkeli një armëpushim të rënë dakord këtë muaj dhe duke paralajmëruar se Uashingtoni do të ishte përgjegjës për çdo përshkallëzim të mëtejshëm.
Ushtria e Iranit tha se anija kishte udhëtuar nga Kina dhe akuzoi SHBA-në për "pirateri të armatosur", sipas mediave shtetërore të hënën.
Ata thanë se ishin të gatshëm të përballeshin me forcat amerikane për "agresionin flagrant", por ishin të kufizuar nga prania e familjeve të anëtarëve të ekuipazhit në bord.
Ushtria amerikane futet në bordin e një anije pa flamur gjatë natës - paralajmërojnë se do të godasin rrjetet iraniane 'kudo që ato operojnë'
Uashingtoni vendosi sanksione mbi IRISL në fund të vitit 2019, duke e përshkruar atë si "linja e preferuar e transportit detar për përhapësit iranianë dhe agjentët e prokurimit", që përfshinte transportimin e artikujve të destinuar për programin e raketave balistike të Iranit.
Ekuipazhi i Touska përfshin një kapiten iranian dhe anëtarë të ekuipazhit iranianë, megjithëse nuk ishte e qartë nëse i gjithë ekuipazhi ishte shtetas iranianë, tha një nga burimet.
Anijet e IRISL janë nën kontrollin e Gardës Revolucionare dhe ekuipazhi i tyre zakonisht përbëhet kryesisht nga iranianë dhe ndonjëherë përdorin edhe detarë pakistanezë, shtuan dy burime të tjera.
Anija u zbulua pranë portit Taicang të Kinës, i cili është në veri të Shangait, më 25 mars dhe mbërriti në portin jugor Gaolan të Kinës më 29-30 mars, sipas analizës satelitore nga specialistët e analizës së të dhënave SynMax.
Anija ngarkoi kontejnerë në bord në Gaolan dhe më pas bëri një ndalesë rreth ankorimit të Port Klang në Malajzi më 11-12 prill, ku ngarkoi kontejnerë të tjerë, sipas analizës së SynMax.
Anija ishte e ngarkuar me kontejnerë në bord kur arriti në Gjirin e Omanit të dielën.
Kina ka shprehur shqetësim për "kapjen me forcë" nga SHBA-të të anijes mallrash me flamur iranian, tha një zëdhënës i ministrisë së Jashtme kineze të hënën, duke u kërkuar palëve përkatëse të zbatojnë marrëveshjen e armëpushimit në një mënyrë të përgjegjshme.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha në një postim në platformën Truth Social të dielën se Touska ishte nën sanksione të SHBA-së për shkak të "historisë së saj të mëparshme të aktivitetit të paligjshëm", duke shtuar se forcat amerikane po "shihnin se çfarë ka në bord".
Ushtria amerikane zgjeroi bllokadën e saj të anijeve ndaj Iranit për të përfshirë ngarkesat e konsideruara kontrabandë dhe çdo anije e dyshuar se po përpiqet të arrijë në territorin iranian, do të jetë "subjekt i së drejtës luftarake për të vizituar dhe kontrolluar", tha marina amerikane në një njoftim të enjten. /Telegrafi/
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska's…
