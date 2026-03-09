Zbulohet një vendbanim i ri arkeologjik në zonën e Lushnjës
Arkeologët e IKTK-së, në bashkëpunim me Bashkinë Lushnje, po kryejnë gërmime arkeologjike shpëtimi në vendin e quajtur Kodra e Pusit, pranë fshatit Murizë-Peqin.
Ministri Blendi Gonxhja ka shpërndarë në “Facebook” pamje nga punimet e arkeologëve.
Gërmimet kanë zbuluar gjurmët e një vendbanimi të rëndësishëm me kohështrirje nga periudha romake deri në antikitetin e vonë.
Hulumtimet do të vijojnë për të pasuruar njohuritë mbi historinë dhe zhvillimin e kësaj zone.
