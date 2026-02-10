Zbulohet mesazhi që Karim Benzema ia dërgoi dhe e tërboi Cristiano Ronaldon pas transferimit te Al-Hilal
Karim Benzema raportohet se i ka dërguar një mesazh Cristiano Ronaldos menjëherë pas përfundimit të transferimit të tij nga Al-Ittihad te rivalët e mëdhenj të Arabisë Saudite, Al-Hilal.
Cristiano Ronaldo, lojtari më i paguar në botë te Al-Nassr, javën e kaluar reagoi ashpër ndaj këtij transferimi, madje duke bojkotuar dy ndeshje të ekipit të tij.
Portugezi 41-vjeçar besohet se është i pakënaqur me trajtimin preferencial që Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite (PIF) po i bën Al-Hilalit në krahasim me klubet e tjera.
Al-Hilal ka investuar fuqishëm: verën e kaluar transferoi Darwin Nunez nga Liverpooli dhe Theo Hernandez nga Milani, ndërsa së fundmi siguroi edhe shërbimet e talentit francez 18-vjeçar Kader Meite për rreth 30 milionë euro.
Transferimi i Benzemas u konsiderua “goditja e fundit” për Ronaldon, i cili mungoi në fitoret e Al-Nassr ndaj Al-Riyadh dhe Al-Ittihad si shenjë proteste.
Një shaka që nuk u prit mirë nga Ronaldo
Benzema dhe Ronaldo ndanë nëntë vite jashtëzakonisht të suksesshme te Real Madridi, ku francezi shpesh pranonte të qëndronte në hije për t’i lënë skenën yllit portugez. Së bashku, ata ndërtuan një nga partneritetet më të frikshme në historinë e futbollit modern.
Sipas gazetarit kryesor të futbollit të The Telegraph, Sam Wallace, Benzema i ka dërguar Ronaldos një mesazh me tone ironike, ku “me shaka” i ka shkruar se jo vetëm që kishte marrë një rritje page, por se do të fitonte sërish titullin kampion.
Wallace shton se, edhe pse nuk dihet me siguri, një “lol” në fund të mesazhit do të ishte i pritshëm — por sidoqoftë, ky mesazh duket se e ka prekur thellë Ronaldon.
Debutim ëndrrash për Benzeman te Al-Hilal
Pavarësisht polemikave, Benzema e finalizoi transferimin te Al-Hilal më 2 shkurt dhe vetëm disa ditë më vonë pati një debutim spektakolar, duke shënuar het-trik në fitoren bindëse 6-0 ndaj Al-Okhdood.
“Jam i lumtur. Luajta mirë, skuadra luajti mirë, ruajtëm portën të paprekur dhe shënuam shumë gola”.
“Faleminderit tifozëve. Ata na japin gjithçka dhe kur jam në fushë, mundohem t’ua kthej me maksimumin tim”, u shpreh Benzema pas ndeshjes.
Ndërkohë, Ronaldo, edhe pse sapo ka festuar ditëlindjen e 41-të, mbetet po aq konkurrues sa gjithmonë. Fakti që ende nuk ka fituar titullin e Saudi Pro League që nga ardhja e tij te Al-Nassr në vitin 2023, duket se po e shqetëson ndjeshëm — dhe transferimi i Benzemas te favoritët për titull vetëm sa e ka rritur frustrimin e tij. /Telegrafi/