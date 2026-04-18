Zbulohet laborator i madh i drogës në Pejë, Prokuroria dhe Njësiti anti drogë në aksion
Një aksion i madh i Prokurorisë së Pejës dhe Njësitit Antidrogë është duke u zhvilluar në rajonin e Pejës.
Gjatë aksionit është sekuestruar një sasi të konsiderueshme e narkotikëve në një fshat të Pejës dhe është zbuluar edhe një laborator i madh për prodhimin e tyre.
Telegrafi merr vesh se priten edhe arrestime.
Në vendin e ngjarjes është Njësiti antidrogë nga Policia e Pejës, njësitet tjera relevante, prokurori i krimeve të rënda si dhe ekipi i KEDS-it që ka konstatuar kyçjen ilegale të laboratorit në rrjetin elektrik. /Telegrafi/
