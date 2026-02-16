Zbulohet koncepti i pamjes së re të “NEWBORN” për 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Ideatori i monumentit simbolik të pavarësisë NEWBORN, Fisnik Ismajli, ka prezantuar konceptin artistik që pritet të shënojë 18-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës.
Në një postim në rrjete sociale, Ismajli ka ndarë një referencë për artin japonez “Kintsugi”, një teknikë tradicionale e riparimit të objekteve të thyera me ar, e cila simbolizon shërimin, qëndrueshmërinë dhe rritjen e vlerës pas përballjes me sfida.
Sipas tij, ky koncept synon të reflektojë rrugëtimin e Kosovës ndër vite, duke theksuar forcimin dhe transformimin e saj përmes vështirësive.
Monumenti NEWBORN ndryshon çdo vit pamjen dhe mesazhin për të shënuar përvjetorin e pavarësisë, duke shërbyer si platformë artistike për reflektim shoqëror dhe simbolik. /Telegrafi/
