Zbulohet detaji i madh i marrëveshjes, Bezos ka blerë më shumë se sa ishte raportuar te Liverpooli
Një konsorcium investitorësh, ku bën pjesë edhe themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, ka blerë rreth 40% të aksioneve të Liverpoolit nga Fenway Sports Group (FSG), duke bërë një lëvizje të rëndësishme në strukturën e pronësisë së klubit anglez.
Fillimisht ishte raportuar se kompania 1892 Holdings kishte blerë rreth një të tretën e klubit, por sipas raportimit të The Athletic, pjesa e blerë është në fakt rreth 38%.
Marrëveshja i jep gjithashtu konsorciumit mundësinë për të blerë një pjesë kontrolluese të Liverpoolit brenda 12 muajve të ardhshëm.
Megjithatë, kjo mundësi nuk përbën një angazhim formal për të marrë shumicën e aksioneve.
FSG konfirmoi marrëveshjen, duke e përshkruar atë si një “investim strategjik minoritar” nga 1892 Holdings.
Konsorciumi, i cili e ka marrë emrin nga viti i themelimit të Liverpoolit, drejtohet nga biznesmeni britaniko-indian Amit Bhatia.
Në grup bëjnë pjesë gjithashtu Jeff Bezos dhe miliarderi Eduardo Saverin, bashkëthemelues i Facebookut.
Në kuadër të marrëveshjes, Bhatia pritet të bëhet zëvendëskryetar i Liverpoolit dhe të jetë pjesë e bordit të zgjeruar të klubit, në pritje të miratimeve përkatëse rregullatore.
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Bhatia, i cili është dhëndër i miliarderit indian Lakshmi Mittal, ka qenë për 18 vite drejtor dhe bashkëpronar i Queens Park Rangers, përpara se të hiqte dorë nga aksionet e tij në klub muajin e kaluar.
Marrëveshja vlerësohet se e vendos vlerën totale të Liverpoolit mes 5 dhe 6 miliardë eurove, duke e konfirmuar klubin si një prej aseteve më të vlefshme në futbollin botëror.
Hyrja e një grupi investitorësh ku përfshihet edhe Jeff Bezos mund të shënojë një kapitull të ri për Liverpoolin, veçanërisht nëse konsorciumi vendos të aktivizojë mundësinë për të marrë kontrollin e klubit gjatë 12 muajve të ardhshëm. /Telegrafi/