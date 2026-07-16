Zbulohet arsyeja pse Bellingham e goditi argjentinasin pas ndeshjes, ylli anglez përballet me një dënim të rëndë
Pas ndeshjes gjysmëfinale midis Argjentinës dhe Anglisë, ndodhi një incident në të cilin aktori kryesor ishte ylli anglez, Jude Bellingham.
Bellingham qëndroi i trishtuar në mes të fushës, ndërsa lojtarët argjentinas festuan jo shumë larg tij, me shpinën e kthyer nga ai.
Në një moment, Bellingham u drejtua drejt argjentinasve dhe e goditi me shuplakë në kokë nga pas mbrojtësin e majtë, Valentin Barcon, duke shkaktuar një rrëmujë të madhe.
Për fat të mirë, gjithçka nuk u përshkallëzua në një përleshje të përgjithshme dhe arsyeja pse Bellingham goditi Barcon është zbuluar.
Konkretisht, me rastin e golit të Enzo Fernandez për barazimin 1-1 në minutën e 86-të, të gjithë futbollistët argjentinas festuan me golashënuesin përveç Barcos, i cili vrapoi para lojtarëve anglezë dhe i provokoi ata, duke kërcyer para tyre.
Bellingham nuk e harroi këtë dhe, kur e pa pas ndeshjes, vendosi ta godiste me shuplakë pas kokës.
Tani, Bellingham përballet me një ndëshkim të rëndë për këtë veprim të pamatur, nëse FIFA nis një hetim.
Konkretisht, nëse kjo goditje karakterizohet si "sjellje e dhunshme", Bellingham mund të marrë një pezullim prej së paku tre ndeshjesh.
FIFA së shpejti duhet të bëjë një deklaratë zyrtare dhe të njoftojë nëse do të nisë një hetim kundër Bellingham. /Telegrafi/