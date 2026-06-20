Zbulohen tri ndryshimet që Deschamps pritet t’i bëjë te Franca për ndeshjen ndaj Irakut
Didier Deschamps raportohet se është gati të bëjë tri ndryshime në formacionin titullar të Francës për ndeshjen e ardhshme të fazës së grupeve në Kupën e Botës 2026.
Përzgjedhësi francez pritet t’i japë një mundësi nga minuta e parë sulmuesit të krahut të Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, i cili do të regjistronte startin e tij të parë në një Kupë Bote. Ky vendim vjen pasi Desire Doue nuk arriti të bindte me paraqitjen e tij në pjesën e parë të ndeshjes ndaj Senegalit.
“Gjelat” e nisën fushatën e tyre në Grup me një fitore 3-1 ndaj Senegalit në Filadelfia, falë dy golave të kapitenit Kylian Mbappe. Megjithatë, pavarësisht tre pikëve të fituara, loja ofanzive e Francës në pjesën e parë u kritikua gjerësisht nga mediat franceze për mungesë ritmi dhe kreativiteti.
Sipas raportimit të mediumit francez L’Equipe, stafi teknik po shqyrton largimin e Doue nga formacioni titullar dhe aktivizimin e Barcolas, i cili me shpejtësinë dhe depërtimet e tij pritet t’i japë më shumë dinamizëm repartit ofensiv.
Ndryshimet nuk pritet të ndalen vetëm aty. Për të rritur kreativitetin në sulm, Michael Olise mund të vendoset në rolin e organizatorit të lojës pas sulmuesit, ndërsa Ousmane Dembele do të zhvendoset në pozicionin e tij natyral në krahun e djathtë.
Edhe mbrojtja dhe mesfusha mund të pësojnë ndryshime. Mbrojtësi i Aston Villas, Lucas Digne, shihet si favoriti kryesor për të zëvendësuar Theo Hernandez në krahun e majtë të mbrojtjes, ndërsa mesfushori i Romës, Manu Kone, pritet të startojë përkrah Adrien Rabiot në mesin e fushës.
Këto lëvizje tregojnë thellësinë e madhe që ka në dispozicion Deschamps, i cili synon të përmirësojë paraqitjen e skuadrës dhe të ruajë formën pozitive në vazhdim të Kupës së Botës 2026./Telegrafi/