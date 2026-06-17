Refuzoi Francën dhe zgjodhi Senegalin, tani ai është bërë rekordmeni i Kupës së Botës
Ekipi francez i futbollit mundi Senegalin me rezultat 3-1 në Nju Jork në ndeshjen e parë të Grupit I të Kupës së Botës. Kylian Mbappe shënoi për Francën në minutat e 66-të dhe 96-të dhe Bradley Barcola në minutën e 82-të. Për Senegalin, 18-vjeçari Ibrahim Mbaye shënoi në minutën e 95-të, 20 minuta pasi hyri në lojë.
Pavarësisht humbjes së ekipit të tij, Mbaye shënoi një gol që bëri histori në futboll.
Me golin e tij kundër Francës, lojtari i PSG-së jo vetëm që ia riktheu për pak kohë shpresën ekipit të tij kombëtar, por gjithashtu u bë golashënuesi më i ri afrikan në historinë e Kupës së Botës.
Shënuesi i katërt më i ri në historinë e Kupës së Botës
Ai e arriti këtë sukses në moshën vetëm 18 vjeç e 142 ditë, duke vendosur një rekord të ri të të gjitha kohërave.
Rekordi i mëparshëm mbahej nga bashkëkombësi i tij Moussa Wague, i cili shënoi kundër Japonisë në Kupën e Botës 2018, kur ishte 19 vjeç e 263 ditë në atë kohë.
Plus jeunes buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde :
🇧🇷 Pelé à 17 ans et 239 jours
🇲🇽 Manuel Rosas à 18 ans et 93 jours
🇪🇸 Gavi à 18 ans et 110 jours
🇸🇳 Ibrahim Mbaye à 18 ans et 143 jours #FRASEN
— Stats Foot (@Statsdufoot) June 16, 2026
Mbaye u bë gjithashtu golashënuesi i katërt më i ri në historinë e Kupës së Botës.
Rekordi mbahet ende nga Pele, i cili shënoi golin e tij të parë në moshën 17 vjeç e 239 ditë, i ndjekur nga Manuel Rosas (18 vjeç e 93 ditë) dhe Gavi (18 vjeç e 110 ditë). /Telegrafi/