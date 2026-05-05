Zbulohen specifikat e Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold
Një rrjedhje e re informacioni sot pretendon se na sjell shumë detaje rreth familjes së ardhshme Google Pixel 11, kështu që le të fillojmë menjëherë.
Të gjitha pajisjet do të përdorin procesorin Tensor G6 SoC, i cili do të ndërtohet në një nyje TSMC N2 (2nm), transmeton Telegrafi.
CPU-ja e tij do të ketë një bërthamë ARM C1-Ultra në 4.11GHz, katër bërthama ARM C1-Pro në 3.38GHz dhe dy bërthama ARM C1-Pro në 2.65GHz.
GPU-ja PowerVR C-Series CXTP-48-1536 do të jetë e integruar, si dhe çipi i sigurisë Titan M3 i Google. Modemi do të jetë MediaTek M90 (MT6986D). Do të ketë gjithashtu një Njësi të re Përpunimi Tensor (TPU) të integruar.
Tani te vetë telefonat inteligjentë. Pixel 11 i zakonshëm thuhet se do të ketë një ekran OLED 6.3 inç me rezolucion 1080x2424 dhe shpejtësi rifreskimi 120Hz, PWM 240Hz dhe shkëlqim maksimal deri në 2,200 nit.
Telefoni do të ketë 8/12GB RAM, një kamerë kryesore të re (e cila pritet të jetë "shumë e mundshme" 50MP) dhe një bateri me kapacitet të vlerësuar prej 4,840 mAh, e cila ka shumë të ngjarë të reklamohet si një kapacitet tipik prej 5,000 mAh.
Ky telefon thuhet se do të ofrohet në ngjyrat e zeza, jeshile, rozë dhe vjollcë. Pixel 11 Pro ka një ekran OLED 6.3 inç 1280x2856 me shpejtësi rifreskimi 120Hz, 240Hz PWM dhe shkëlqim maksimal prej 2,450 nit, 12/16GB RAM, një kamerë kryesore të re, një kamerë telefoto të re dhe një kapacitet baterie prej 4,707 mAh (që ndoshta do të përkthehet në kapacitet tipik prej 4,850 mAh ose 4,900 mAh).
Pixel 11 Pro XL ka një OLED 6.8 inç me rezolucion 1344x2992, shpejtësi rifreskimi 120Hz, 240Hz PWM dhe shkëlqim maksimal prej 2,450 nit, 12/16GB RAM, një kamerë kryesore të re dhe një kamerë telefoto të re, dhe një bateri me kapacitet të vlerësuar prej 5,000 mAh e cila do të reklamohet si 5,100-5,200 mAh.
Së fundmi, thuhet se Pixel 11 Pro Fold do të ketë një ekran të brendshëm të palosshëm me rezolucion 2076x2160, shpejtësi rifreskimi 120Hz dhe shkëlqim maksimal prej 2,050 nit, një ekran të mbuluar me rezolucion 1080x2342, shpejtësi rifreskimi 120Hz dhe shkëlqim maksimal prej 2,450 nit, 12/16GB RAM dhe një kapacitet baterie prej 4,658 mAh që ka të ngjarë të përkthehet në një kapacitet të reklamuar prej 4,800 mAh. Kjo pajisje do të ketë edhe një kamerë kryesore të re.
Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL dhe Pixel 11 Pro Fold do t'i japin lamtumirën termometrit të paraardhësve të tyre, i cili do të zëvendësohet nga një grup LED RGB i vendosur brenda shiritit të kamerës. Ky do të jetë i ngjashëm me ndërfaqen Glyph të Nothing, por më i vogël.
Burimi i këtij informacioni pohon se zhbllokimi me anë të fytyrës me infra të kuqe "ka të ngjarë" të mos shfaqet në Pixel 2026, pavarësisht thashethemeve të mëparshme që thoshin se do të shfaqej, "pasi thjesht nuk është ende gati për t'u lançuar". /Telegrafi/