Zbulohen shtetet ku ka më shumë të ngjarë të vriteni nga rrufeja
Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara regjistruan viktimën e parë nga rrufeja për këtë vit, dhe ndërsa stuhitë sezonale të verës po afrohen, ekspertët thonë se ka shumë të ngjarë që të ketë vdekje të tjera.
Sipas Këshillit Kombëtar për Sigurinë nga Rrufeja (NLSC), i cili regjistroi 21 viktima vitin e kaluar, modeli i vendit dhe arsyes së goditjeve nga rrufeja është disi i parashikueshëm.
Duke përdorur të dhëna nga Shërbimi Kombëtar i Motit dhe NLCS, Play Casino gjurmoi vdekjet nga rrufeja sipas shtetit gjatë dy dekadave të fundit.
Brenda këtij afati kohor, në Florida u konfirmuan 97 vdekje nga rrufeja.
Florida përjeton më shumë goditje rrufeje se çdo shtet tjetër, mesatarisht rreth 1.2 milion goditje çdo vit.
Në vendin e dytë për aktivitet elektrik është Teksasi, i cili regjistroi 42 vdekje nga rrufeja nga viti 2006 deri në vitin 2025.
Kombinimi i fushave të hapura, një fuqie punëtore e fuqishme bujqësore dhe përplasja e ajrit të lagësht të Gjirit dhe ajrit të thatë perëndimor prodhon stuhi të fuqishme dhe një rrezik në rritje të vdekjes nga rrufeja.
Kolorado merr medaljen e bronztë me 27 vdekje të konfirmuara nga goditja nga rrufeja gjatë dy dekadave të fundit.
Alabama regjistroi 23 vdekje nga rrufeja nga viti 2006 deri në vitin 2025, për shkak të frekuencës së lartë të stuhive dhe popullsisë rurale që kalon kohë të konsiderueshme jashtë për punë ose rekreacion.
Karolina e Veriut regjistroi gjithashtu 23 vdekje nga rrufeja.
Anasjelltas, Alaska, Delaware, Hawaii, New Hampshire dhe Washington, të mbështetura nga klimat më të ftohta, nuk kanë regjistruar viktima nga rrufeja që nga viti 2006.
Për të zvogëluar rrezikun e goditjes nga rrufeja, Shërbimi Kombëtar i Motit udhëzon njerëzit që të largohen menjëherë nga vendet e larta, duke përfshirë kodrat, kreshtat malore ose majat. /Telegrafi/