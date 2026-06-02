Një superfanse e Wonder Woman grumbullon koleksionin më të madh në botë
Një grua nga Xhorxhia i bëri një ‘respekt’ superheroinës së saj të preferuar duke grumbulluar koleksionin më të madh në botë të memorabilive të Wonder Woman: 1,581 artikuj.
Libri i Rekordeve Guinness njoftoi se koleksioni i memorabilive të banores së Cedartown, Aleshia Wiley, duke përfshirë libra komikë, figura Funko Pop, figura aksioni, lodra speciale dhe mallra të markave, mori zyrtarisht titullin me 1,581 artikuj.
Wiley tha se u dashurua me personazhin duke parë serialin e animuar Justice League në fillim të viteve 2000, transmeton Telegrafi.
"Në ato animacione, ajo gjithmonë qëndroi në këmbë, ishte e shpejtë dhe e mbante veten me forcë dhe dhembshuri", tha ajo për Guinness World Records.
Wiley tha se i pëlqen që Wonder Woman përfaqëson fuqizimin e femrave.
"Wonder Woman është një dritë shprese për vajzat dhe gratë kudo, dhe një kujtesë se duhet ta mbështesim njëra-tjetrën më shumë", tha ajo.
"Ajo tregon se forca e vërtetë vjen nga brenda dhe së bashku kemi forcën e Amazonave. Me kalimin e viteve, personazhi i saj ka evoluar së bashku me brezat e rinj, por një gjë ka mbetur gjithmonë e njëjtë: gratë mund të bëjnë çdo gjë, dhe së bashku jemi të pandalshme", theksoi ndër tjera Wiley. /Telegrafi/