YouTube përsëri po teston durimin e përdoruesve
Platforma YouTube prej vitesh është në një betejë me përdoruesit e “ad blocker”, dhe në disa tregje ka përmirësuar paketat e saj te abonimet. Megjithatë, këtë javë durimi i përdoruesve është vënë seriozisht në provë.
Shumë përdorues në Reddit raportojnë se aplikacionet e YouTube për Android dhe iOS tani shfaqin reklama të qëndrueshme në këndin e poshtëm të majtë të ekranit.
Bëhet fjalë për reklama për aplikacione ose faqe të palëve të treta, dhe problemi është se ato mbeten në ekran edhe pasi përdoruesi zgjedh disa herë opsionin “Dismiss” nga menyja.
Në baner nuk ka një buton “X” për mbyllje, kështu që disa përdorues nuk e dinë fare se si t’i largojnë reklamat përmes një menyje shtesë.
Në disa raste, mënyra e vetme për t’i bërë reklamat të zhduken është dalja e plotë nga videoja, ndërsa disa përdorues thonë se ato largohen vetë pas rreth 30 sekondash.
Disa kanë provuar edhe të mbyllin me forcë aplikacionin, por reklamat shfaqen sërish.
Sipas informacionit të disponueshëm, përdoruesit e prekur nuk janë abonentë të YouTube Premium, që do të thotë se abonimi vazhdon të heqë reklamat siç është parashikuar.
Atë që i shqetëson këto reklama mund të kalojnë në Premium ose të përdorin YouTube përmes shfletuesit mobil, ku këto banera deri më tani nuk shfaqen. /Telegrafi/