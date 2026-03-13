YouTube në TV me reklama që përdoruesi nuk mund t’i anashkalojë
Rritja më e madhe e shërbimit të videos YouTube në vitet e fundit ka ardhur nga shikueshmëria në televizor dhe kompania në pronësi të Google tani dëshiron të fitojë më shumë para nga kjo.
Një nga mënyrat për ta arritur këtë është futja e reklamave 30 sekondëshe në TV, të cilat nuk mund të anashkalohen. Këto reklama tani janë në dispozicion të reklamuesve në mbarë botën.
Kompania i ka informuar reklamuesit se inteligjenca e tyre artificiale “optimizon në mënyrë dinamike ndërmjet reklamave të shkurtra 6 sekondëshe, standardeve 15 sekondëshe dhe formatit të reklamave 30 sekondëshe që nuk mund të anashkalohen në TV të lidhur, duke siguruar që fushata të arrijë audiencën e duhur në kohën e duhur”.
Për ata që janë “alergjikë ndaj reklamave”, zgjidhja e dukshme është abonimi YouTube Premium.
YouTube madje ka bërë së fundmi opsionin më të lirë Premium Lite më tërheqës duke shtuar funksione të reja, kështu që kjo është gjithashtu një alternativë për ata që nuk duan të paguajnë për Premium-in e plotë. /Telegrafi/