YouTube Music tani kufizon numrin e teksteve të këngëve që mund të shihni në një llogari jo-Premium
Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit Premium.
Së pari, çaktivizoi boshllëqet e riprodhimit në sfond. Tani dëshiron t'ju faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music, transmeton Telegrafi.
Disa postime në subreddit r/YoutubeMusic tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim - "Keni X shikime të mbetura, zhbllokoni tekstet me Premium", ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në zero sa herë që klikoni në skedën e Teksteve.
Kjo ka qenë në proces për një kohë tani - ishte në shtator kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrnin njoftimin "zhbllokoni tekstet me Premium". Megjithatë, vetëm disa përdorues e panë këtë - duket se ishte një provë.
Tani, shumë më tepër përdorues po e shohin atë, gjë që sugjeron se testimi është bërë dhe Google ka miratuar politikën e re.
Nuk po shohim ende konfirmim zyrtar të këtij ndryshimi, por në rastin e riprodhimit në sfond, u deshën disa ditë nga zbatimi i ndryshimit deri në publikimin e një deklarate zyrtare nga Google.
YouTube Music Premium kushton 11 dollarë në muaj në SHBA, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për 14 dollarë në muaj (kjo gjithashtu heq reklamat dhe mundëson luajtjen në sfond të videove të YouTube). Në Evropë, çmimet ndryshojnë sipas vendit. /Telegrafi/