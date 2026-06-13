Ylli kanadez Michael Buble, i shoqëruar nga një kor - performoi gjithashtu në Toronto në kuadër të Kampionatit Botëror 2026
E dyta nga tre ceremonitë zyrtare të hapjes për Kupën e Botës FIFA 2026 u mbajt sonte në BMO Field në Toronto, dhe midis interpretuesve ishte këngëtari kanadez Michael Buble, i cili performoi këngën "Bring It On Home To Me".
Këngëtari i famshëm kanadez, i njohur për zërin dhe sharmin e tij të jashtëzakonshëm, doli në fushë para fillimit të ndeshjes, gjë që shkaktoi një ortek duartrokitjesh si nga tifozët vendas ashtu edhe nga tifozët e shumtë të BiH që erdhën për të mbështetur Dragons.
Për këtë rast, Buble performoi një këngë të re të klasikës së vitit 1962 "Bring It On Home", një këngë e mbushur me emocione të forta dhe mall për shtëpinë.
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Ai e publikoi këngën në mars të vitit 2022 në albumin e tij të 11-të në studio të quajtur "Higher". Kënga u prit aq mirë nga publiku dhe kritikët saqë u përfshi në albumin e tij të përmbledhjes së hiteve më të mëdha "The Best of Bublé".
Ajo që e bën versionin e tij të veçantë dhe madhështor është bashkëpunimi me Korin Gospel të West End, i cili e shoqëroi atë në shfaqjen në Toronto.
Përveç Buble, sonte performuan edhe Elyanna dhe Jessie Reyez, ndërsa Alanis Morissette interpretoi himnin kombëtar kanadez, dhe Aleksandar Gajić luajti himnin kombëtar të Bosnjës dhe Hercegovinës. /Telegrafi/