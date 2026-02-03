Ylli i PSG-së bëhet objektivi kryesor i Real Madridit në verë, kushton mbi 100 milionë euro
Real Madridi thuhet se e ka radhitur mesfushorin e Paris Saint-Germain, Vitinha, si objektivin e tyre të ëndrrave për verën e vitit 2026.
Los Blancos duan të sjellin një mesfushor që mund të ngjasoj me lojën e legjendarëve të larguar tashmë, Toni Kroos dhe Luka Modric.
Sipas mediumit Cadena SER, emri i Vitinhas është ai që ka përfunduar më lart në listën e tyre të dëshirave.
Superylli portugez ka një kontratë private me PSG-në, e cila përfshin një klauzolë lirimi.
Largimi i tij do të jetë i mundur vetëm nëse ai sinjalizon dëshirën e tij për t'u larguar nga klubi dhe nëse një pretendentë është duke pritur për të bërë një ofertë për të.
Real Madridi shpreson që ish-ylli i Portos të marrë iniciativën në muajt e ardhshëm për t'u dhënë atyre një avantazh në ndjekjen e një transferimi.
Vitinha mund të kushtojë më shumë se 100 milionë euro, me shumë media që e cilësojnë çmimin e tij në 150 milionë euro. /Telegrafi/