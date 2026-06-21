Ylli i Man Unitedit dhe Marokut shtang të gjithë: Po konsideroj pensionimin, dua të bëhem hoxhë
Mbrojtësi i Manchester Unitedit dhe i Kombëtares së Marokut, Noussair Mazraoui, ka lënë të kuptohet se Kupa e Botës 2026 mund të jetë turneu i fundit i karrierës së tij si futbollist profesionist.
28-vjeçari nuk po mendon të tërhiqet për shkak të lëndimeve apo rënies së formës, por për të ndjekur një rrugë krejtësisht tjetër në jetën e tij.
Në një intervistë të dhënë në mars të vitit 2026, Mazraoui zbuloi se dëshiron t’i përkushtohet studimit të fesë islame, me synimin për ta mësuar përmendësh Kuranin dhe për t’u bërë imam në të ardhmen.
"Mund të vendos të pensionohem pas Kupës së Botës. Jeta është e shkurtër. Dua ta mësoj përmendësh Kuranin dhe një ditë të bëhem hoxhë i një xhamie", ishte shprehur Mazraoui.
Deklarata e tij ka marrë sërish vëmendje gjatë qershorit 2026, teksa Maroku ka nisur aventurën në Kupën e Botës. Megjithatë, futbollisti nuk ka konfirmuar ende një datë konkrete për pensionimin, duke lënë të hapur mundësinë që të vazhdojë karrierën edhe pas turneut.
Memorizimi i plotë i Kuranit, i njohur si “hifz”, kërkon vite të tëra përkushtimi dhe studimi intensiv. Ndërkohë, roli i imamit përfshin jo vetëm njohjen e thellë të teksteve fetare, por edhe udhëheqjen shpirtërore dhe shërbimin ndaj komunitetit.
Nëse vendos ta realizojë këtë plan, Mazraoui do të largohej nga futbolli në një moshë relativisht të re për standardet moderne, duke zgjedhur një mision krejtësisht ndryshe nga ai që e ka bërë të njohur në arenën ndërkombëtare./Telegrafi/