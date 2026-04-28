Ylli i Chelseat alternativë e Barcelonës nëse dështojnë me transferimin e Alvarez
Barcelona po lidhet me disa sulmues këtë verë, teksa kërkon një zëvendësues për Robert Lewandowskin, me gjasë që veterani polak të mos jetë më sulmuesi i parë i klubit sezonin e ardhshëm.
Emri më i fundit që është përmendur si një opsion i mundshëm për blaugranasit është sulmuesi i Chelseat, Joao Pedro.
Më herët gjatë sezonit, Barcelona ishte lidhur edhe me Karl Etta Eyong të Levantes, por këto zëra janë zbehur, ndërsa Fisnik Asllani i Hoffenheimit do të ishte një alternativë befasuese, me profil më të ulët.
Julian Alvarez konsiderohet si objektivi prioritar, ndërsa Victor Osimhen është një tjetër emër që është përmendur herë pas here.
Sipas Cadena SER, Barcelona e ka Joao Pedron në listën e saj për afatin e verës, në rast se nuk arrin marrëveshje me Atletico Madridin për Alvarez. 24-vjeçari vlerësohet për shpejtësinë dhe aftësinë për t’u kombinuar me lojtarët e tjerë.
Pedro iu bashkua Chelseat nga Brightoni për 63.7 milionë euro dhe në sezonin e tij të parë në “Stamford Bridge” ka regjistruar 19 gola dhe 9 asistime në 46 paraqitje, prej të cilave 38 si titullar.
Kur dy sezone më parë dukej se Lewandowski mund të largohej nga Barcelona, kishte sugjerime se Lautaro Martinez mund të bëhej numri 9 i ri i katalanasve.
Radioja spanjolle shpjegon se Martinez është admiruar prej kohësh nga Barcelona dhe mbetet një emër që mund të diskutohet, nëse Alvarez, bashkëlojtar i tij në përfaqësuese, nuk mund të transferohet./Telegrafi/