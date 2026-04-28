Ylli i "American Pie" fiton një shumë marramendëse në OnlyFans
Shannon Elizabeth, aktorja e njohur për rolin e Nadja në serialin “American Pie”, pati fitime jashtëzakonisht të larta në javën e parë pas lansimit të profilit të saj në platformën OnlyFans.
Sipas Page Six, një burim pranë aktores zbuloi se Elizabeth fitoi një milion dollarë vetëm në shtatë ditë.
I njëjti burim pohon se më shumë se gjysma e fitimeve erdhi përmes mesazheve direkte drejtuar përdoruesve të OnlyFans, ndërsa pjesa tjetër erdhi nga bakshishe dhe njoftime.
Shannon Elizabeth
Më herët këtë muaj, Elizabeth, 52 vjeçare, njoftoi se do t'i bashkohej OnlyFans një ditë pasi paraqiti kërkesën për divorc nga bashkëshorti Simon Borchert.
Aktorja më vonë sqaroi se ajo dhe Borchert u ndanë në shtator.
"Ndihem më e fortë dhe më e lumtur se sa kam ndjerë prej një kohe shumë të gjatë", deklaroi ajo më parë.
Elizabeth thekson se anëtarësimi në platformë i ka lejuar asaj të rilidhet me audiencën e saj.
"Rilidhja me fansat e mi përmes performancave më kujtoi se sa shumë ka qenë mbështetja e tyre për mua gjatë gjithë karrierës sime dhe sa shumë më ka munguar ajo energji.
OnlyFans më jep mundësinë të ofroj diçka më shumë: një vështrim prapa skenave, një vështrim të pafiltruar në jetën time dhe një lidhje të vërtetë që asnjë platformë tjetër nuk e lejon. Kjo është për njerëzit që kanë qenë gjithmonë aty për mua dhe dua që ata ta ndiejnë këtë", tha ajo. /Telegrafi/