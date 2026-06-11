Mbappe dhe Ester Exposito u panë së bashku në Madrid, pak ditë para fillimit të Kupës së Botës
Vetëm pak ditë para se Franca të nisë garën e saj në Kupën e Botës, Kylian Mbappé është gjendur në qendër të një tjetër polemike.
Superylli i Real Madrid-it mori leje për të lënë kampin stërvitor të Francës pas ndeshjes miqësore kundër Irlandës së Veriut, për arsye personale.
Megjithatë, raporte dhe imazhe që qarkulluan më vonë në internet treguan Mbappé në Madrid së bashku me aktoren spanjolle Ester Expósito.
Thuhet se të dy janë përfolur prej muajsh për një lidhje, pasi janë parë së bashku në Paris dhe Madrid, ndërsa raportime të fundit pretendojnë se ata kanë kaluar edhe disa ditë pushimi privat në Ibiza para Kupës së Botës.
Jo të gjithë në Francë e kanë mirëpritur kohën e këtij largimi.
Disa tifozë kanë vënë në dyshim nëse kapiteni duhet të kishte qëndruar me skuadrën, duke argumentuar se fokusi i tij duhet të ishte plotësisht te turneu.
Trajneri i Francës, Didier Deschamps, e miratoi mungesën e shkurtër, por kjo situatë ka shtuar një nënhistori të papritur në përgatitjet e Mbappé për Kupën e Botës, ndërsa “Les Bleus” synojnë lavdinë botërore.