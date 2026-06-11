Ylli gjerman ndiqet nga një fans që bërtet mbiemrin e tij, shikoni skenën virale nga SHBA-ja
Leon Goretzka festoi titullin e kampionit të Gjermanisë me Bayern Munichun muajin e kaluar, i shtati që nga mbërritja në klub në vitin 2018, dhe tani është gati të shkojë në një klub të ri. Goretzka është një lojtar i lirë dhe aktualisht është në SHBA në Kupën e Botës me Gjermaninë.
Mesfushori me përvojë është pjesë e ekipit kombëtar që do të luajë kundër Curacao, Bregut të Fildishtë dhe Ekuadorit.
Goretzka ka gjithashtu një fans të jashtëzakonshëm që e ndjek anembanë botës për një kohë të gjatë. Ai është një fanatik që bërtet mbiemrin e tij sa herë që shfaqet Goretzka.
Tifozi mbërriti në SHBA për kampin stërvitor të ekipit kombëtar gjerman dhe filloi të bërtiste mbiemrin e Goretzkas. Futbollisti gjerman e injoroi dhe nuk i foli, por ishte e qartë se nuk ishte i kënaqur me këtë lloj mbështetjeje.
Goretzka’s fan has arrived in the United States 😭
For those who don’t know, he follows Goretzka everywhere and screams his name
He’ll never admit it, but it’s obvious Goretzka hates him 😭 pic.twitter.com/y8O7DtaUJv
— Footy Humour (@FootyHumour) June 10, 2026
Britma virale që bëri xhiron e internetit
Goretzka është bërë pjesë e një prej fenomeneve më të pazakonta të futbollit në internet vitet e fundit. Konkretisht, tifozi i lartpërmendur i Bayernit ka fituar popullaritet të madh sepse brohorit me zë të lartë emrin e mesfushorit gjerman në ndeshje, seanca stërvitore dhe ngjarje publike, të shoqëruar nga britma e dallueshme "Gooooooretzkaaaa!".
Pamjet u përhapën shpejt në rrjetet sociale dhe tifozët në mbarë botën filluan të imitonin të njëjtën britmë. Ajo që filloi si një shaka e lezetshme tifozësh përfundimisht u shndërrua në një ‘meme’ të vërtetë në internet.
Imagine having one loyal fan who follows you across continents and you still can’t stand him. 😂 pic.twitter.com/tp1c5AK35D
— papii 🀄️ (@idanpapii) June 10, 2026
Goretzka është bërë i njohur edhe midis tifozëve të futbollit që nuk e ndjekin rregullisht Bayernin.
Mesfushori ka 70 paraqitje dhe 15 gola për Gjermaninë dhe vlen 12 milionë euro sipas Transfermarkt. Ai gjithashtu luajti për Bochum dhe Schalke gjatë karrierës së tij. /Telegrafi/