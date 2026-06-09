Ylli afrikan zbulon si duket dhoma e tij në Kupën e Botës - ai po 'vdiste' nga të qeshurat dhe dukej i befasuar
Nicolas Pepe (31), sulmuesi anësor i Villarrealit dhe Bregut të Fildishtë, u ka zbuluar ndjekësve të tij në Instagram se si duket dhoma ku do të qëndrojë gjatë Kupës së Botës.
Futbollisti nisi një transmetim të drejtpërdrejtë në profilin e tij teksa hynte në hotelin ku është akomoduar kombëtarja e Bregut të Fildishtë. Nga reagimet e tij, ishte e qartë se ai mbeti shumë i kënaqur me kushtet e akomodimit.
Edhe pse në fillim nuk i kurseu të qeshurat, Pépé përsëriti disa herë se sa i impresionuar ishte nga hoteli. Në këtë mënyrë, tifozët e kombëtares afrikane patën mundësinë të shohin ekskluzivisht ambientet ku do të qëndrojnë futbollistët e tyre gjatë aventurës në turneun më të madh të futbollit botëror.
Grup mjaft sfidues
Bregu i Fildishtë konsiderohet një nga ekipet afrikane më interesante në këtë Kupë Bote. Në Grupin E, afrikanët do të përballen me Gjermaninë, Ekuadorin dhe Kuraçaon.
Ata do ta nisin garën më 15 qershor kundër Ekuadorit në Filadelfia. Pesë ditë më vonë do të luajnë ndaj Gjermanisë në Toronto, ndërsa fazën e grupeve do ta mbyllin më 25 qershor kundër Kuraçaos, sërish në Filadelfia.
Përfaqësuesja do të ketë bazën e saj në Chester, pranë Filadelfias, ku do të përdorë stadiumin dhe infrastrukturën stërvitore të Philadelphia Union.
Rikthim pas një dekade
Skuadra e drejtuar nga Emerse Faé siguroi pjesëmarrjen në Kupën e Botës pasi përfundoi në vendin e parë të grupit kualifikues në zonën afrikane.
Bregu i Fildishtë zhvilloi një fushatë mbresëlënëse, duke mbetur i pamposhtur me tetë fitore dhe dy barazime. Ajo që bie veçanërisht në sy është fakti se skuadra nuk pësoi asnjë gol në dhjetë ndeshjet kualifikuese.
Kombëtarja rikthehet në Kupën e Botës për herë të parë që nga viti 2014. Edhe pse nuk renditet mes favoritëve për trofeun, statusi i kampionit të Afrikës, paraqitjet bindëse në kualifikuese dhe një skuadër me emra si Franck Kessié, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo dhe Simon Adingra japin arsye për optimizëm.
Objektivi kryesor mbetet kalimi i fazës së grupeve, ndërsa çdo hap më tej do të konsiderohej një sukses i madh për përfaqësuesen afrikane. /Telegrafi/