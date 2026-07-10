Xhensila Myrtezaj thyen heshtjen: Nuk jam subjekt i asnjë hetimi nga SPAK-u
Këngëtarja e njohur Xhensila Myrtezaj ka reaguar publikisht ndaj raportimeve të shumta duke i quajtur të rreme pretendimet se është nën hetim nga SPAK-u.
Myrtezaj ka sqaruar se nuk është subjekt i asnjë hetimi nga SPAK-u, duke i quajtur këto pretendime si të rreme dhe të pabazuara.
Reagimin e saj e bëri përmes një deklarate të publikuar në InstaStory, në llogarinë e saj zyrtare në Instagram.
“Portalet dhe faqet që kanë publikuar ose shpërndarë lajme të pavërteta duke përfshirë emrin tim kanë keqinformuar opinionin publik”, ka deklaruar këngëtarja.
“Sqaroj qartë se nuk jam subjekt i asnjë hetimi nga SPAK. Çdo pretendim në të kundërt është i rremë i pabazuar dhe cenon figurën, dinjitetin dhe reputacionin tim”, shkruan Myrtezaj.
“Çdo shpifje apo informacion i pavërtetë që dëmton reputacionin tim do të ndiqet me të gjitha mjetet ligjore”, ka deklaruar ajo mes tjerash.
Pretendimet për një hetim të mundshëm nga SPAK-u kanë qarkulluar prej kohësh në media dhe në rrjetet sociale, ndërsa me këtë reagim këngëtarja ka mohuar kategorikisht këto raportime.
Xhensila Myrtezaj është një nga emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare. Ajo njihet për stilin e saj të veçantë dhe zërin karakteristik, ndërsa gjatë karrierës ka sjellë një sërë hitesh dhe ka ndërtuar një rrugëtim të suksesshëm në muzikë.