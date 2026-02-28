Xheneta për Elijonën: I intereson se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë, nuk është lojëtare “wow” për të kritikuar lojën time
Në një intervistë të fundit, ish-banorja e BBVK 3, Xheneta Fetahu, komentoi performancën e Elijonës në edicionin e katërt dhe ndau mendimet e saj personale mbi mënyrën se si e ka përjetuar lojën nga jashtë.
“Elijona, pa e paragjykuar pjesën e moshës, është një 18-vjeçare, shumë e re. Momenti kur ajo ndalet dhe thotë ‘po për çka e mbajnë në mend njerëzit’, aty më bën të kuptoj që ti e jeton një jetë të kufizuar. Ty të intereson se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë, nuk mund të jetosh dhe të shfaqesh si je në jetën reale me të mirat dhe të këqijat. Mendoj që është shumë e re dhe nuk e shoh një lojtare 'wow' që e ka kritikuar lojën time”.
Screenshot/YouTube
Elijona përfundoi duke zënë vendin e dytë të edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, duke lënë pas një garë të fortë dhe duke dëshmuar se, pavarësisht moshës, ka kapacitete për t’u dalluar në këtë format të njohur televiziv.
Ndërsa fitues ishte Londrimi, i cili mori një përkrahje dhe një dashuri të paparë nga pupliku dhe mbështetësit e tij. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com