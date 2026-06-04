Xhavit Haliti: Boll më me krizë, koha për fitoren e PDK-së
Kandidati për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Xhavit Haliti, ka deklaruar optimizëm për rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit, duke theksuar se partia e tij synon fitore në këtë proces zgjedhor.
Pas një takimi me qytetarë në Dragash, Haliti ka publikuar një mesazh në rrjetet sociale ku ka theksuar se vendi ka nevojë për ndryshim të kursit politik dhe për përfundimin e, siç e ka quajtur ai, “periudhës së krizës”.
“From Dragashi i njerëzve me zemër të madhe, punëtorë e atdhetarë: mjaft më me krizë, koha për fitore”, ka shkruar Haliti në Facebook.
Ai është shprehur se Partia Demokratike e Kosovës po hyn në fazën finale të fushatës me besim për fitore, duke kërkuar mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet parlamentare.