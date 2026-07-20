Pas vdekjes tragjike të tre qytetarëve, Vushtrria shtyn koncertet e "Ditëve të Diasporës 2026"
Komuna e Vushtrrisë ka njoftuar se janë shtyrë koncertet e parapara në kuadër të manifestimit "Ditët e Diasporës 2026", pas vdekjes tragjike të tre bashkëqytetarëve, Ejup Tërnava, Cennet Tërnava dhe Fatmire Shabani.
Përmes një njoftimi, kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Ferit Idrizi, bëri të ditur se ky vendim është marrë në shenjë respekti dhe solidarizimi me familjet e viktimave.
"Për shkak të ndarjes tragjike nga jeta të tre bashkëqytetarëve tanë, ju njoftojmë se anulohen koncertet e parapara në kuadër të manifestimit 'Ditët e Diasporës 2026'", ka shkruar Idrizi.
Ai theksoi se koncertet nuk do të mbahen sipas programit të paraparë, por do të organizohen në një datë tjetër.
"Në shenjë respekti dhe solidarizimi me familjet Tërnava dhe Shabani, koncertet do të shtyhen për një datë tjetër, për të cilën do të njoftoheni me kohë përmes kanaleve zyrtare të Komunës së Vushtrrisë", thuhet në njoftim.
Kryetari Idrizi shprehu ngushëllime për familjet e të ndjerëve, duke shtuar se Komuna bashkëndjen me dhimbjen e tyre.
"Në këto momente të rënda, u shprehim ngushëllimet tona më të thella familjeve Tërnava dhe Shabani dhe bashkëndjejmë dhimbjen për këtë humbje të rëndë. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj", ka deklaruar ai. /Telegrafi/