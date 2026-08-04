Në Spitalin e Vushtrrisë kryhen 124 gastroskopi gjatë gjashtë muajve
Spitali “Sheikh Zayed” në Vushtrri ka njoftuar se gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti janë realizuar me sukses 124 procedura të gastroskopisë.
Sipas njoftimit, përmes shërbimit të gastroenterologjisë, pacientëve u ofrohet diagnostikim dhe trajtim për sëmundje dhe çrregullime të traktit të sipërm tretës.
Gastroskopia është një procedurë diagnostikuese dhe terapeutike që u mundëson mjekëve specialistë të ekzaminojnë nga afër ezofagun, lukthin dhe duodenin, përmes një tubi të hollë dhe fleksibil të pajisur me kamerë.
Kjo procedurë mundëson zbulimin e hershëm të problemeve të ndryshme shëndetësore, përfshirë ulcerat e lukthit dhe ezofagut, gastritin, refluksin gastroezofageal, infeksionet si Helicobacter pylori, si dhe polipet apo masa të tjera të dyshimta.
Nga Spitali “Sheikh Zayed” u bëjnë thirrje qytetarëve që të mos i neglizhojnë shqetësimet e vazhdueshme të sistemit tretës dhe të kërkojnë konsultë mjekësore në rast të dhimbjeve të vazhdueshme të lukthit, mundimit apo simptomave të tjera. /Telegrafi/