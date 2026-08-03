Një pjesë e Qyqavicës së Vushtrrisë mbetet pa ujë
KRU “Mitrovica” ka njoftuar se një pjesë e fshatit Qyqavicë në Vushtrri do të mbetet përkohësisht pa furnizim me ujë të pijshëm, për shkak të një defekti të paraqitur në rrjetin e ujësjellësit.
Sipas njoftimit, ekipet e mirëmbajtjes së kompanisë janë angazhuar në terren dhe po punojnë për eliminimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë.
KRU “Mitrovica” ka bërë të ditur se furnizimi pritet të rikthehet në kohën më të shkurtër të mundshme, pas përfundimit të punimeve për sanimin e defektit.
Konsumatorëve u është kërkuar mirëkuptim dhe bashkëpunim deri në normalizimin e furnizimit. /Telegrafi/
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